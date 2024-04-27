Yozgat'ta düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Yozgat'ta düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası sona erdi

Yozgat\'ta düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası sona erdi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası, Sorgun'da gerçekleştirildi. Şampiyonaya 50 sporcu katıldı ve yıldızlar ile gençler kategorilerinde mücadele edildi. Yıldızlar kategorisinde birinci olan sporcu Mehmet Emin Üzümveren, gençler kategorisinde ise birinci olan sporcu Hande Naz Ekim, Yozgat'ı Okullar Arası Türkiye 8 Top Bilardo Şampiyonası'nda temsil edecek.

27.04.2024 15:10
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Yozgat'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası Sorgun'da yapıldı.

Bilardo İl Temsilcisi Sami Ekim, AA muhabirine, 2024 yılı okul sporları çerçevesinde, Sorgun Arena Bilardo Akademi salonunda gerçekleştirilen 8 Top Bilardo İl Şampiyonasına 50 sporcunun katıldığını söyledi.

Şampiyonanın yıldızlar ve gençler olmak üzere iki kategoride düzenlendiğini ifade eden Ekim, "Yıldızlar kategorisinde Sorgun Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencisi Mehmet Emin Üzümveren birinci, Ömer Sakıp Ekim ikinci, Duha Bağcı ile Ahmet Yiğit Öztürk üçüncü oldu." dedi.

Ekim, gençler kategorisinde ise TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi öğrencisi Hande Naz Ekim'in birinci olduğunu belirterek, "Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nden Alparslan Köyağasıoğlu ikinci, Sorgun Şehit Yılmaz Oğuzhan Kula Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Mahmut Can Bıyık ve Bünyamin Bozanbaşı üçüncü oldu. Dereceye giren sporcularımız, mayıs ayında yapılacak Okullar Arası Türkiye 8 Top Bilardo Şampiyonası'nda Yozgat'ı temsil edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta düzenlenen 8 Top Bilardo İl Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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