Yozgat'ta Edebiyat Söyleşisi

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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen " Türkiye Yüzyılı'nda Yozgat İçin Yeni Bir Nefes" projesi kapsamında, yazar Mustafa Çiftçi ve şair Yazar Ali Ayçil ile söyleşi programı düzenlendi.

Sorgun Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altıkaynak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ve öğretmenler katıldı.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Öcal, AA muhabirine, projeyle çocuklara okuma kültürü kazandırmayı hedeflediklerini belirterek, programa katılan öğretmenlerin yazarlara hem proje hem de hikaye ve roman gibi edebi türlerle ilgili çeşitli sorular yönettiklerini söyledi.