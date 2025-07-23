Yozgat'ta eğitimini tamamlayan 297 kadın polis adayı mezun oldu - Son Dakika
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Yozgat'ta eğitimini tamamlayan 297 kadın polis adayı mezun oldu

Yozgat\'ta eğitimini tamamlayan 297 kadın polis adayı mezun oldu
23.07.2025 21:51
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Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 297 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 297 kadın polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra dönem birincisi Fatma Sezgin yaş kütüğüne dönem plaketini çaktı.

POMEM bahçesindeki törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak emniyet teşkilatının şerefli birer mensubu olmaya hak kazanan polis adaylarını tebrik etti.

Özkan, gençlerin yolunun çetin, yükünün ağır olduğunu ancak Türk milletinin mübarek bir millet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kıymetli gençler, evet yolunuz çetin, yükünüz ağır, ama bilin ki bu millet, Türk milleti, mübarek millettir. Al bayrağının yüzü üzerindeki kan, şehitlerin emanetidir. Ne zaman zorlansanız Al bayrağa bakmayı unutmayacaksınız. Ne zaman zorlansanız ellerinizi semaya kaldırıp Allah demeyi unutmayacaksınız. Devletinizin ve amirlerinizin emrinden çıkmayacaksınız. Akıldan ve haktan şaşmayacaksınız. Emin olun, o zaman büyük Türk milleti, şehidiyle, şühedasıyla, yüreğiyle, gönlüyle sizlerin yanında olacaktır. Allah gönlünüzden çevirmesin."

Yozgat POMEM Müdürü Mustafa Göçer ise mezunları tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi.

Mezun olan 297 kadın polis adayı, kep atarak sevinçlerini aileleriyle yaşadı.

Törenin ardından aileleriyle hasret gideren bazı polis adayları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta eğitimini tamamlayan 297 kadın polis adayı mezun oldu - Son Dakika

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