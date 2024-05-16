Yozgat'ta Engelli Bireyler Askerlik Heyecanı Yaşadı - Son Dakika
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Yozgat'ta Engelli Bireyler Askerlik Heyecanı Yaşadı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde 38 engelli birey, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı. Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen törende engelli bireyler Türk Bayrağı'na el basarak yemin etti.

16.05.2024 20:46
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Yozgat'ta 38 engelli birey askerlik heyecanı yaşadı

51 yaşında asker oldu

YOZGAT - Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen temsili askerlik töreninde 38 engelli birey, bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından engelli bireylerin bir günlüğüne de olsa vatan hizmetlerini yerine getirebilmeleri adına temsili askerlik töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 38 engelli birey Türk Bayrağı'na el basarak yemin etti.

İl Jandarma Komutan Albay Nejdet Özcan, Türk milletinin kültür, gelenek ve inancında askerlik hizmeti kutsal olduğunu söyledi. Özcan, asker ocağının peygamber ocağı kabul edildiğini belirterek, "Kutsal askerlik görevini ifa eden her birey bunun haklı gururunu bir ömür boyu taşır. İşte bu maksatla birliğimize katılan özel vatandaşlarımız Mehmetçik adayı olarak karşınızda durmaktadır." dedi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, engelli askerlere terhis belgelerini teslim ederek tebrik etti. Tören geçişinin ardından çocuklarıyla buluşan aileler, duygu dolu anlar yaşarken çocukları ve yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu gününü gördük"

Oğlunun askerlik hayalinin gerçekleştiğini söyleyen Gülseren Yalçın, "Oğlumuz üniformasını giydi, bu gününü gördük. Çok mutlu olduk, çok güzel duyguymuş" diye konuştu.

"Bu üniformayı giymek hayalimdi"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki İlhami Bölükbaşı, askerlik hayaline kavuştuğunu söyleyerek, "Bu üniformayı giymek hayalimdi, çocuk felci geçirdiğim için bu vazifemi yapamadım. 50 senedir hasretini çekiyordum, bugün gerçekleşti çok mutluyum, sevinçliyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Engelli Bireyler Askerlik Heyecanı Yaşadı - Son Dakika

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