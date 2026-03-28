Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Filistin'e Destek Eylemi

28.03.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İHH Derneği, Gazze'ye destek için basın açıklaması yaparak yürüyüşe katılma çağrısında bulundu.

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve "Filistin'e destek yürüyüşü"ne katılma çağrısında bulunmak amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı.

Grup adına basın açıklaması gerçekleştiren Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Erhan Aydoğdu, Gazze'ye uygulanan ablukanın bugüne kadara defalarca hem karadan hem denizden kırılmaya çalışıldığını, her seferinde de işgal rejiminin hukuksuz müdahalelerine maruz kaldığını belirtti.

Mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini ve Gazze'deki ablukayı kırmak için her zaman çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Aydoğdu, "Bu vesileyle, Gazze'deki ablukayı kırmak ve mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu Nisan ayında 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo, sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil etmektedir. Siyonist kuşatmalara karşı limanlardan yükselen bu irade, işgalin ördüğü duvarları yıkacak en büyük güçtür." diye konuştu.

Aydoğdu, ayrıca işgale, kutsallara yönelik saldırılara ve emperyalist sömürüye karşı olan tüm halkı pazar günü İstanbul'daki yürüyüşe davet etti.

Konuşmanın ardından dua edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Yozgat, Güncel, Son Dakika

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
’’Türk olmak isterdim’’ diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti ''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti
Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar
Dr. Ekrem Teymur: KKTC’de teknoloji zonu oluşturulmalı Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:35
Tahran’daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
Tahran'daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:20
Korkunç olay Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
Korkunç olay! Başgardiyan Hayal ölü bulundu, mesai arkadaşı gözaltında
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:10:16. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.