Yozgat\'ta gençlik eğitimi çalıştayında 2030 sonrası gündem istişare ediliyor

Yozgat'ta "UNESCO 2030 Sonrası Gençlik Eğitimi ve Öğrenme Gündemi İstişare Çalıştayı" düzenleniyor.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat Yatırım Destek Ofisi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan çocuklar ve gençler ile Yozgat Bozok Üniversitesinden öğrenciler ve genç araştırmacılar katılıyor.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, AA muhabirine, çalıştayı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Yozgat Valiliği, Yozgat Bozok Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlediklerini söyledi.

Kalkınma ajanslarının tarımdan sanayiye, eğitimden turizme ve yatırıma kadar birçok alanda faaliyet gösterdiğini belirten Şeker, hayat boyu öğrenme ve sürdürülebilir kalkınmanın tüm bu alanları kapsadığını ifade etti.

Şeker, çocukların ve gençlerin yanı sıra kurumların beşeri ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çalıştay sonunda ulaşmaya çalıştığımız başlıca unsurlardan biri, gençlik eğitimi ve öğrenme gündeminde 2030 sonrasını yakalayabilmek için neler yapabileceğimizi ortaya koymak. Artık gündem eskisi gibi yavaş ilerlemiyor. Dijital çağdayız, yapay zeka, teknoloji ve internetle beraber eğitim faaliyetleri ve metotları da oldukça değişken. Dolayısıyla hem gençlik eğitiminde hem de öğrenme gündeminde kendimizi sürekli yenileyen ve güncelleyen bir yapıya kavuşmalıyız. Bugün bu amaç doğrultusunda fikirleri toplayacağımız ve farkındalık oluşturmaya çalışacağımız bir çalıştay gerçekleştireceğiz."

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı İl Koordinatörü Doğu Sezen, Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği 17 küresel amaçtan biri olan nitelikli eğitim hedefi (SKA-4) hakkında sunum yaptı.

Çalıştayda elde edilen verilerin analiz edilerek Türkçe ve İngilizce rapor haline getirilmesi ve UNESCO'nun küresel portalına aktarılması planlanıyor.

Gün boyunca çeşitli sunumlarla devam edecek çalıştayda, katılımcılar farklı yaş gruplarında oluşturulan masalarda ideal okul ortamı, yapay zeka, mesleki eğitim, iş hayatına geçiş, nitelikli eğitim ve yerel kalkınma konularında görüşlerini paylaşacak.