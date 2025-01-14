Yozgat\'ta Kaçak Tütün Operasyonu

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Yozgat'ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde 24 bin 900 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, il dışından gümrük kaçağı olarak değerlendirilen tütün mamullerinin kente getirileceği bilgisine ulaştı.

Sarıkaya ilçesinde şüpheli aracı durduran ekipler, yapılan aramada 17 bin 800 dolu, 7 bin 100 boş makaron, 3 bin 120 kaçak sigara, 32 elektronik sigara, 5 kilo 450 gram nargile tütünü ele geçirdi.

Şüpheliler A.B. ve M.B. hakkında adli işlem başlatıldı.