Yozgat\'ta Kar ve Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Güncel

YOZGAT'ta kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yozgat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kar yağışının duracağı ancak hava sıcaklıklarının eksi 11 dereceye kadar düşeceği, düşük hava sıcaklığına bağlı buzlanma riskinin artacağı ve öğle saatlerine kadar yoğun sisin etkisini göstereceği belirtildi. Bu kapsamda; ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, düşük hava sıcaklıkları ve buzlanma sebebiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/ özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, kuran kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde 14 Şubat'ta eğitime il genelinde ara verildiği açıklandı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.