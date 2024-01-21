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Yozgat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
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Yozgat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Yozgat'ta öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışını çocuklar eğlenceye çevirerek doyasıya eğlendi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na akın eden vatandaşlar karın keyfini çıkardı. Kar yağışı ile birlikte çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi. Yozgatlılar kar yağışının bereket getirmesini umut ediyor.

Yozgat\'ta Kar Yağışı Etkili Oldu
21.01.2024 - 16:38,  Güncelleme: 17:11
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Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

YOZGAT - Yozgat'ta öğle saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışını çocuklar eğlenceye çevirerek doyasıya eğlendi.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası kent kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışı ile vatandaşlar Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkı'na akın etti. Kimi vatandaşlar kar yağışı altında öz çekim yaparken bu duruma en çok sevinenler de çocuklar oldu. Çamlık Milli Parkında kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar doyasıya karın keyfini çıkardı. Türkiye'nin ilk milli parkında seyirlik görüntüler oluştu.

Karın keyfini kardan adam yaparak çıkaran İnci Demir, "Yarıyıl tatili için Ankara'dan buraya geldik, çok güzel kar yağıyordu, dayanamadık biz de Yozgat Çamlığına geldik. Burada kardan adam yapıyoruz, eğleniyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Cafer Cankurtaran ise "Şu an da beklediğimiz kar gelmedi geçen yıllarda bu zamanlarda kar oluyordu. İnşallah kar yağışı devam eder, barajlarımız da boşaldı. Ben ayrıca çiftçilikle uğraşıyorum, karın ekinlere yağması lazım. Rabbim yardımcımız olsun." şeklinde konuştu.

Kar yağışı için mutlu olduğunu söyleyen Adem Okan da, "Yozgat'ta güzel bir kar yağışı var. Rabbim bereketini artırsın biz de kar yağışını çekiyoruz. Yozgat'a gezmeye Yerköy ilçesinden geldik. Ora da kar yok biz de Yozgat'a geldik." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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