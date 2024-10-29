Yozgat'ta Metan Gazından zehirlenme: CHP Belediye Başkan Adayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta Metan Gazından zehirlenme: CHP Belediye Başkan Adayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti

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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde, CHP Belediye Başkan Adayı Sinan Budak ve yeğeni, bir çobanı gübre çukurundan kurtarmaya çalışırken metan gazından zehirlenip hayatını kaybetti. Çobanın durumu ciddiyetini koruyor.

29.10.2024 11:06  Güncelleme: 11:12
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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - CHP'den 31 Mart yerel seçimlerinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinden Belediye Başkan Adayı olan Sinan Budak, gübre çukuruna düşen çobanı kurtarmaya çalışırken, yeğeni ile çukura düştü. Metan gazından zehirlenen Sinan Budak ve yeğeni kaldırıldıkları hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çobanın durumu ise ciddiyetini koruyor.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde CHP Belediye Başkan Adayı Sinan Budak'a ait mandırada meydana geldi. Mandırada çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Mohammed Ali Kerim, gübre çukurunun kapağını açmaya çalışırken dengesini kaybedip, çukura düştü. Bunun üzerine mandırada bulunan Sinan Budak, yeğeni Veysel Taştan ile çobanı kurtarmaya çalışırlarken, onlar da dengesini kaybederek çukura düştü. Mandırada bulunan diğer bir işçi Sinan Budak ve iki kişinin gübre çukuruna düştüğünü görüp, yakında bulunan inşaatta çalışan işçilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşıncaya kadar, inşaat işçileri çukura düşen üç kişiyi çıkardı. Metan gazından zehirlenen üç kişi, önce Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Veysel Taştan ve çoban Mohammed Ali Kerim ilk müdahale sonrasında Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Sinan Budak ve yeğeni hayatını kaybetti

Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Sinan Budak ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Taştan hayatını kaybetti. Mohammed Ali Kerim'in ise hastanede tedavisi devam ederken, durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Yozgat\'ta Metan Gazından zehirlenme: CHP Belediye Başkan Adayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Metan Gazından zehirlenme: CHP Belediye Başkan Adayı ve Yeğeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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