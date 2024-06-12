Yozgat'ta Otomobilin Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Otomobilin Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Yozgat-Sivas kara yolu Alaca kavşağında meydana gelen kazada, otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan yolculardan biri, kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu yaralandıklarını belirtti.

12.06.2024 23:03
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Yozgat'ta otomobilin hafif ticari araca çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

A.Ş. idaresindeki 66 AC 272 plakalı otomobil, Yozgat- Sivas kara yolu Alaca kavşağında kırmızı ışıkta duran Ş.K. yönetimindeki 27 FK 255 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada, Ş.K. ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Kasım K, gazetecilere, Ağrı'ya doğru gittiklerini belirterek, "Kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen otomobil, bizim araca çarptı. 4 kişi yaralandı, bana bir şey olmadı. Gelirse mala gelsin, cana gelmesin." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Otomobilin Hafif Ticari Araça Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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