Yozgat'ta Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika
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Yozgat'ta Sıcak Hava Uyarısı

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Yozgat İl Sağlık Müdürü, sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan, hava sıcaklıklarının artması nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Karaarslan, yaptığı açıklamada, özellikle bebekler, çocuklar, 65 yaş ve üzerindekiler, hamileler, kronik hastalığı bulunanlar ile açık alanda çalışanların yüksek sıcaklıklardan daha fazla etkilenebileceğini belirtti.

Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulayan Karaarslan, zorunlu durumlarda doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamasını önerdi.

Karaarslan, dışarı çıkılması halinde şapka ve güneş gözlüğü kullanılması, açık renkli, pamuklu ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi ve güneş koruyucu ürünlerin uygun şekilde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Sıcak havalarda vücudun sıvı ihtiyacının arttığına dikkati çeken Karaarslan, susama hissi beklenmeden gün boyunca yeterli miktarda su tüketilmesi, aşırı şekerli ve kafeinli içecekler ile alkolden uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Beslenmede ağır, yağlı ve sindirimi zor yiyecekler yerine sebze, meyve ve hafif öğünlerin tercih edilmesini isteyen Karaarslan, kalp, tansiyon, diyabet, böbrek ve solunum yolu hastalığı bulunanların tedavilerini aksatmamaları ve ilaçlarını düzenli kullanmaları gerektiğini belirtti.

Karaarslan, sıcak çarpmasının yüksek ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı halsizlik, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösterebileceğini ifade ederek, bu belirtilerin görülmesi halinde kişinin serin bir ortama alınması, sıvı desteği sağlanması ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Sıcak Hava Uyarısı - Son Dakika

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