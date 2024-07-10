Yozgat'ta şiddetli yağış sonucu ev ve iş yerleri sular altında kaldı

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Yozgat'ta şiddetli yağış etkili oldu, ev ve iş yerleri sular altında kaldı

YOZGAT - Yozgat'ta etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentte birçok ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü.

Yozgat il ve ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Akşam saatlerinde etkili olan ve şiddetini giderek artıran yağış nedeniyle bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluşurken trafikte de aksamalar meydana geldi. Su basan caddelerde park halindeki bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü görülürken vatandaşlar su basan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizledi. Şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Tolu, birçok iş yerinin sular altında kaldığını ifade ederek, "Aşırı yağmurlardan dolayı mangallardan sular gitmedi. Suların gitmemesinin nedeni de alt yapı çalışmalarının yetersizliğiydi. 7-8 iş yeri sular içerisinde" dedi.

Yağış ile birlikte harekete geçen belediye ekipleri de, su baskınlarının olduğu bazı cadde ve sokaklarda tahliye çalışması yaptı.