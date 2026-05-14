Yozgat\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ö.A. (24) idaresindeki 19 ACA 324 plakalı otomobil, Çekerek-Sorgun kara yolu Duralidayı köyü mevkisinde Durak Erdoğan (83) yönetimindeki 06 DR 6144 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durak Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan Ö.A. ise ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
