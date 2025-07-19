Yozgat\'ta Ulu Doğan Koruma Altına Alındı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bitkin bulunan ulu doğan, koruma altına alındı.

Gümüşkavak Mahallesi mevkisinde arazide uçamayan doğanı gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, doğanı koruma altına aldı.

Jandarmanın yaptığı incelemede, kuşun ayak bileğinde, ülkelerin kuş gözlemevlerince takılan, üzerinde Irak ülke adı ve seri numarası bulunan kırmızı halka tespit edildi.

Ulu doğan, bakımı ve tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bir süre burada gözlem altında tutulacak kuşun, Irak Milli Parkları tarafından takip edildiği değerlendiriliyor.