Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1730 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?