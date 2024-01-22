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Yozgat'ta yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı

Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Örencik köyü yakınlarında hareketsiz bir kartal buldu. Ekipler, kuşun uçamadığını fark ederek hayvanı Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü. Şah kartalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı açıklandı.

Yozgat\'ta yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı
22.01.2024 - 14:51,
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Yozgat'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alınacak.

Kadışehri ilçesinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Örencik köyü yakınlarında bir kartalın hareketsiz olduğunu fark etti.

Yanına yaklaştıklarında kuşun uçamadığını gören ekiptekiler, hayvanı alarak Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne götürdü.

Şah kartalın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yozgat'ta yaralı halde bulunan şah kartal tedavi altına alındı - Son Dakika
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