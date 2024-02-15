Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı

Yozgat\'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı

Yozgat-Kayseri kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, Mis Amasya Tur'a ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

15.02.2024 14:15
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Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan Mis Amasya Tur'a ait M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat- Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dindar Kelsaka (64) ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melda Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vali Özkan yaralıları ziyaret etti

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özkan, "Yaralılarımız hastanelere kaldırıldı. Kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4'ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Kazada ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz, üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla ve tüm uzman hekimleriyle yaralılarımızın tedavisine gayret etmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı - Son Dakika
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