Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri okul ürünlerinde 45 işletmede denetim yaptı

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağustos ve eylül aylarında kırtasiye ve marketlerde satışa sunulan okul ürünleri denetlendi.

Denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uygunluğu, fahiş fiyat ve stokçuluğun yanı sıra üretim yeri, üretim ve satış fiyatı, ürün özelliği ile marka bilgileri incelendi.

Ekiplerce 45 işletmede 1105 ürünün denetimi yapıldı.