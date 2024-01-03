Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özkan, haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", çevre yaşamda Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi kedi", sporda Filip Stevanovic'in "Koparırken" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu" adlı karesini seçen Özkan, " Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafları için oy kullandı.

AA muhabiri ve foto muhabirlerini tebrik eden Özkan, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın birbirinden anlamlı, birbirinden önemli ve geçtiğimiz yılı yansıtan fotoğraflarını görmüş olduk. Tabii 2023 yılı özellikle deprem ve vatan savunmasına verdiğimiz şehitlerle birlikte bizler için acı hatıralarla dolu bir yıl oldu. Bu yılda mutluluklarımızı, sevincimizi yaşatan anılar da oluştu. Hepsini Anadolu Ajansımızın fotoğraf kareleri içerisinde gördük. Hatıralarımız acısıyla, tatlısıyla bir kez daha canlandı. Ben fotoğraflarda emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Anadolu Ajansımızı bu anlamlı hatıratından dolayı tebrik ediyorum."