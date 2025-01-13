Yozgat Valisi Özkan, Ankara'daki şehit ailelerini ağırladı - Son Dakika
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Yozgat Valisi Özkan, Ankara'daki şehit ailelerini ağırladı

Yozgat Valisi Özkan, Ankara\'daki şehit ailelerini ağırladı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ankara'da ikamet eden şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

13.01.2025 15:16
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ankara'da ikamet eden şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ve Ankara'da yaşayan şehit aileleri, Vali Özkan'ı ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde şehit yakınlarıyla bir araya gelen Özkan, aileleri misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özkan, devletin tüm kurum ve kuruluşları olarak şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu söyleyerek, şehitlere rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Aylar da kendilerini ağırlayan Özkan'a şehit aileleri adına teşekkür etti.

Programda şehitler için dua edildi.???????

Kaynak: AA

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