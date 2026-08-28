YPG Lideri Danışman Oldu
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, YPG lideri Ferhat Abdi Şahin'i danışman atadı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA
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