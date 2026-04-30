YRP Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı, kavgaya müdahale ederken öldürüldü

OLAY KAMERADA
Giresun'da Yeniden Refah Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'ın (18), iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; grup arasında bulunan 1 kişi tarafından sırtından bıçaklanan Konak'ın bir süre yürüyüp, ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.
