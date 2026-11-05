YRP'li Müjdeci, Büyükgümüş'e Okçular Tepesi yanıtında faiz ve borç eleştirisi yaptı - Son Dakika
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YRP'li Müjdeci, Büyükgümüş'e Okçular Tepesi yanıtında faiz ve borç eleştirisi yaptı

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YRP\'li Müjdeci, Büyükgümüş\'e Okçular Tepesi yanıtında faiz ve borç eleştirisi yaptı
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AK Partili Büyükgümüş'ün Okçular Tepesi sözlerine YRP'li Müjdeci sosyal medyadan karşılık verdi. Müjdeci, Türkiye'nin faiz şampiyonu olup halkı siyonist tefecilere borçlu hale getiren iktidardan insanların Okçular Tepesi'ni terk etmemesini beklemenin çelişki olup olmadığını sordu.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün "Okçular Tepesi'ni beklemek için görevlendirilen, milletin kaynağını gözetlemesi için görevlendirilen ganimet peşine düşmüşse, tarihte nasıl zelil olmuşsa, inşallah her zaman zelil olacaktır" şeklindeki ifadeleri üzerine, "İktidar olarak Türkiye'de faiz şampiyonu olup, milletimizin her bir ferdini siyonist tefecilere borçlu hale getirip, sonra da insanlardan 'Okçular Tepesini' terk etmemelerini beklemek büyük bir çelişki değil mi?" diye sordu.

Müjdeci, Büyükgümüş'ün bir toplantıdaki konuşmaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Müjdeci, açıklamada şunları kaydetti:

"Pek çok siyer alimi, Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'nden inmek durumunda kalan sahabe efendilerimizin durumunu izah ederken önemli bir tarihsel gerçeğin altını çizer: Hicretten sonra Medine'ye gelen muhacir sahabelerin Medine pazarında Yahudi tefecilere yüklü miktarlarda borçları vardı ve bu durum onlar açısından hayatı oldukça zorlaştırıyordu. Onlar dünya malına tamah ettikleri için değil, 'Faiz zulmü altında ezilmeyelim' diyerek okçular tepesini terk ettiler.

Haliyle bugün pek çoğunun partinizle ilişkili olduğu iddia edilen, gözünü hırs bürümüş fon hırsızları ile Efendimiz SAV'in 'gökteki yıldızlar' olarak tanımladığı Sahabe Efendilerimizi aynı kefeye koymanız çok büyük bir talihsizlik olmuş. Bunu ilk fırsatta düzelteceğinize inanıyorum.

Öte yandan, iktidar olarak Türkiye'de faiz şampiyonu olup milletimizin her bir ferdini siyonist tefecilere borçlu hale getirip, sonra da bu insanlardan Okçular Tepesi'ni terk etmemelerini beklemek büyük bir çelişki değil mi? Peygamber Efendimiz evvela Medine'deki sömürü çarkını kurutmuş, Yahudi tefecileri Medine pazarından adeta kovmuş ve kula kulluk edilmesini doğuracak tüm sebepleri ortadan kaldırmıştı. Bunda sizler için de ibretler yok mu?"

Kaynak: ANKA
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