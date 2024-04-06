YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin, itiraz süreci devam ederken, Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AKP'nin adayı Mehmet Öngün'e verme kararının iptali için yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda "Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına yapılan itirazları görüşmek üzere bugün saat 14.00'de toplanacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, kuruma gelişi sırasında gazetecilerin bugünkü toplantının gündemine ilişkin soruları üzerine "Çalışmaya başlayacağız. Gün bitiminde toplantı sonrası size bilgi vereceğiz" dedi. Yener, "CHP'nin Hatay başvurusu bugün sonuçlanır mı" sorusuna da "Bakalım, toplantıya başlayalım, gün sonunda size bilgi vereceğiz" yanıtını verdi.
Son Dakika › Güncel › YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin Hatay başvurusunun sonucunu bugün açıklayacak - Son Dakika
Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Kızılkaya, AA'nın Türkiye ve dünyada güvenilir haber kaynağı olduğunu vurgulayarak, kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıp, tüm çalışanlara başarılar diledi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde imece usulü ile yapılan 3 bin kişilik iftar programı belediye bütçesinden tek kuruş alınmadan gerçekleştirildi. Hayırseverler ve vatandaşlar topladıkları para ile iki büyükbaş hayvan alıp 3 bin kişiye yetecek kadar yemek yaptırarak iftar programını düzenledi. Program, Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilerek gelecek yıllarda da yapılması planlanıyor.
Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimlerin artırıldığı belirtildi. 3 ay boyunca 6 bin 118 adet işletmede denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. Yapılan denetimler sonucunda 24 adet idari yaptırım kararı alınarak toplam 1 milyon 62 bin 251 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
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