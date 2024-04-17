YSK Başkanı Ahmet Yener: CHP\'nin Hatay ve İYİ Parti\'nin Ordu seçimleri için yapılan itirazlar bugün görüşülecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti'nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlara ilişkin, "Bugün muhtemelen görüşülür" dedi.

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde siyasi partilerin yaptığı itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00'da toplanacak kurul, siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarla ilgili kararları verecek.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'ya gelişi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yener, CHP'nin Hatay ve İYİ Parti'nin Ordu seçimleri için yaptığı itirazlarla ilgili olarak, "Bugün muhtemelen görüşülür" dedi.