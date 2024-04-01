YSK Başkanı Ahmet Yener: Sandıkların yüzde 51.2\'si açıldı, veri akışı devam ediyor

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51.2'si açılmış durumdadır, veri akışı da devam etmektedir. Veri akışı devam etmektedir. Şu an kadarki açıklanan sonuçların tüm siyasi partilerimize, adaylarımıza, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, yaptığı açıklamada veri akışının devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Şu an itibarıyla sandıkların yüzde 51.2'si açılmış durumdadır, veri akışı da devam etmektedir. Bu süreçte görev alan il, ilçe seçim kurulu başkanlarımıza, Yüksek Seçim Kurulu personelimize, sandıklarda görevli olan kamu görevlilerine, siyasi parti temsilcilerine şu ana kadar gerçekleştirmiş oldukları özverili çalışma için teşekkür ediyorum. Veri akışı devam etmektedir. Şu an kadarki açıklanan sonuçların tüm siyasi partilerimize, adaylarımıza, Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum."

Yener, bu akşam başka açıklama yapmayacakların da söyledi.