YSK Başkanı Ahmet Yener: Yayın yasağı kaldırıldı

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(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yenileme seçimleri ve ara seçimler için belirlenen yayın yasağının saat 19.00 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK önünde yaptığı basın açıklamasında; yenileme seçimleri ve ara seçimlerin sorunsuz tamamlandığını ve belirlenen yayın yasağının saat 19.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Yener'in açıklamaları şöyle:

"2 Haziran 2024 tarihinde 7 Belediye Başkanlığı, 4 belediye meclisi, 95 muhtarlık, 40 ihtiyar heyeti üyeliğinde yenileme seçimi; 118 muhtarlık, 25 ihtiyar heyetinde ara seçimi sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

Saat 21.00 itibarıyla yayın yasaklarının kaldırılmasına ilişkin kanun hükmü içerde kurulumuzca değerlendirilmiş ve yayın yasağının tüm televizyon kanalları için saat 19.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir. Saat 19.00'dan itibaren seçim sonuçlarına ilişkin olarak değerli basın mensuplarımız yayın yapabilir. Seçim sonuçlarının tüm siyasi partilerimize ve adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz."