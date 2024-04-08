YSK, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi taleplerini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili oyların yeniden sayılması ve seçimin yenilenmesi taleplerini reddetti.
YSK, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin itirazlarını karara bağladı.
Kurul, CHP'nin oyların yeniden sayılması ve seçimlerin yenilenmesine ilişkin itirazlarını yerinde görmedi.
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gökçeören Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı ve vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Aydın, halkın taleplerini dinleyerek daha güzel bir Osmangazi için çalışacaklarını belirtti.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ilçede alışveriş hareketliliği yaşanıyor. Devrek pazarında vatandaşlar bayram alışverişi için birbirleriyle yarış ediyor. Özellikle şekerleme ve tatlı çeşitlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Esnaf, bayram nedeniyle ilçede ciddi bir nüfus artışı olduğunu ve fiyatların normal olduğunu belirtiyor.
Niğde'de Çarıklı köyünde patates deposu yapımı sırasında meydana gelen göçük sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İşçiler göçüğün oluşturduğu basınçla dışarı fırladı. Olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vali Cahit Çelik, olay yerinde incelemelerde bulundu ve adli bir sürecin olacağını belirtti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler sonrası olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını duyurdu. Kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkanlık yarışında yer alacakları bildirildi. Ayrıca, partiden ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nu geri döndürmek için çaba harcandığı ortaya çıktı. İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy kaybı yaşayarak 6'ncı parti konumuna geriledi.
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