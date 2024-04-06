YSK, CHP'nin Pınarbaşı belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karşı yapılan itirazı reddetti

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Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Kayseri'nin Pınarbaşı belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinin iptaline karşı CHP'nin yaptığı itirazı reddetti. Pınarbaşı'nda 2 Haziran'da seçimler yenilenecek.

YSK, 31 Mart'ta yerel seçimleriyle ilgili partilerin yaptığı itirazları görüşmek üzere bugün toplandı. YSK, bazı itirazları kararı bağladı. YSK, CHP'nin 4 başvurusunu reddederken, MHP ve DEM Parti'nin ikişer, AKP, Yeniden Refah ve İYİ Parti'nin de bir başvurusunu reddetti. YSK, CHP'nin Kayseri'nin Pınarbaşı ilçe belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptaline ilişkin karara yaptığı itirazı reddetti. YSK'nın bu kararı doğrultusunda 2 Haziran'da Pınarbaşında seçimler yenilenecek.

YSK, CHP'nin Kütahya belediye başkanlğı seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayılması yönünde il seçim kurulunun kararına karşı yaptığı itirazı reddetti. Bu doğrultuda Kütahya'da 549 sandıkta oylar yeniden sayılmaya başlandı.

CHP'nin, Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Nebioğlu beldesi belediye başkanlığı seçimlerinde oyların tamamının sayılması talebi ile Elvanpazarcık beldesi belediye başkanlığında sandıkların yeniden sayılması istemini de YSK kabul etmedi.

YSK, MHP'nin Tokat Zile'de oyların yeniden sayılması talebi ile Isparta Atabey ilçe belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi istemini reddetti. AKP'nin Yozgat Kadışehri'nde tüm sandıklarda tekrar sayım yapılması istemi YSK tarafından reddedildi. YSK, Yeniden Refah Partisi'nin de Samsun Vezirköprü belediye başkanı seçilen Murat Gül'ün mazbatasının iptaline karar verilmesi talebini reddetti. İYİ Parti'nin Bafra belediye başkanlığı seçiminin iptaline karar verilmesi başvurusunu da reddetti. DEM Parti'nin de Siirt'in Eruh ilçesi ile Baykan'a bağlı Atabağ beldesinde seçimlerin yenilenmesine veya oyların yeniden sayılmasına karar verilmesi istemi de YSK tarafından reddedildi.