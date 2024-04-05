YSK, CHP'nin seçim yenileme taleplerini reddetti - Son Dakika
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YSK, CHP'nin seçim yenileme taleplerini reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi ile AKP'nin Antalya Döşemealtı ve Akseki'deki oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

05.04.2024 18:49  Güncelleme: 19:24
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi ile AKP'nin Antalya Döşemealtı ve Akseki'deki oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti. Döşemealtı ve Akseki'de CHP, Bafra'da AKP adayı belediye başkanlığını kazanmıştı.

YSK, CHP'nin Samsun'un Bafra ilçesinde seçimlerin yenilenmesi talebi ile AKP'nin Antalya Döşemealtı'nda ve Akseki'deki oyların yeniden sayılması talebini görüştü. YSK, talepleri reddetti.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Bafra ilçesinnde AKP'nin adayı Hamit Kılıç, 33 bin 163 oy alarak yüzde 38,84 ile Belediye Başkanlığını kazanmıştı.

Antalya Döşemealtı'nda ise CHP'nin adayı Menderes Dal 20 bin 605 oy alarak yüzde 43,77 ile Belediye Başkanlığını kazanırken, AKP'nin adayı Bekir Kıvrım 20 bin 508 oy alarak yüzde 43,57 ile seçimi ikinci tamamlamıştı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde ise CHP'nin adayı İlkay Akca 3 bin 758 oy olarak yüzde 46,35 ile seçimin galibi olmuştu. AKP'nin adayı İbrahim Özkan'ın 3 bin 740 oy alarak yüzde 46,13 ile seçimi ikinci bitirmişti.

Kaynak: ANKA

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