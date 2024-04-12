YSK, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itirazını reddetti - Son Dakika
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YSK, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itirazını reddetti

YSK, İYİ Parti\'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi talebiyle yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.

12.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:37
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HABER: MEHMET OFLAZ

Yüksek Seçim Kurulu İyi Parti'nin, Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi talebiyle yaptığı olağanüstü itiraz başvurusunu reddetti.

Yüksek Seçim Kurulunda gerçekleştirilen toplantıda, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin itirazı ile partilerin il ve ilçelerde yaptığı itirazlar değerlendirildi.

Toplantıda alınan karara göre, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı olağanüstü itiraz başvurusu reddedildi.

Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40,07 puanla birinci sırada tamamlamıştı. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36,53'le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel YSK, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itirazını reddetti - Son Dakika

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