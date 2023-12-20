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YSK, seçim propagandası usul ve esaslarını belirledi - Son Dakika
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YSK, seçim propagandası usul ve esaslarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partiler ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarını belirleyen genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre, siyasi partiler 1 Ocak 2024 ile seçimlerin bir gün öncesi olan 30 Mart 2024'e kadar propaganda yapabilecek. Ayrıca el ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunması yasak olacak, toplu taşıma araçlarında propaganda yapmak da yasaklanacak.

YSK, seçim propagandası usul ve esaslarını belirledi
20.12.2023 - 04:06,
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YÜKSEK Seçim Kurulu'nun 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partiler ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarını belirleyen genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararına göre, siyasi partiler 1 Ocak 2024 ile seçimlerin bir gün öncesi olan 30 Mart 2024'e kadar propaganda yapabilecek. Siyasi partiler, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde ve ilçe seçim kurullarınca gösterilen meydanların dışında toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Yayımlanan genelgeye göre, seçim çevresi içindeki miting alanları, 9 Mart 2024 Cumartesi gününe kadar ilçe seçim kurullarınca belirlenecek ve bu alanlar seçime katılacak siyasi partiler ile bağımsız adaylara ilçe seçim kurullarında ilan edilerek duyurulacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar ise duyurudan itibaren iki gün içinde yaralanmak istedikleri miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri ve ilçe seçim kurullarınca da en geç 12 Mart 2024 Salı günü siyasi partilerin ve bağımsız adayların yararlanacakları miting alanlarının tarihi ve saatini belirlenmesi gerekecek. Açık yerlerde; güneşin batmasına müteakip ikinci saatin sonundan, güneşin doğmasına kadar olan süre içinde toplu olarak sözlü propaganda ve fakülteler ile öğrenci yurtları çevresinde de seçim propagandası ve toplantısı yapılamayacak. Seçim propagandasının denetim ve gözetim yetkisi, 21 Mart'tan önce mülki idari amirlerde, 21 Mart saat 23.59'dan 30 Mart saat 18.00'de kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.

EL İLANLARI VE BROŞÜRLERDE TÜRK BAYRAĞI VE DİNİ İBARELER BULUNMASI YASAK OLACAK

Genelgede; seçime katılacak siyasi partiler ve adayları 1 Ocak Pazartesi gününden 30 Mart saat 18.00'e kadar kendilerini tanıtır nitelikte broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş, CD ve DVD gibi her türlü yayının dağıtılmasının serbest olacağı belirtildi. Bu malzemeleri dağıtan kimselerin ise 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekecek. Ayrıca siyasi partilerin ve bağımsız adayların yukarıda sayılanlar dışında hediye ve eşantiyon dağıtmaları veya bu malzemeleri üçüncü kişiler, kurum veya kuruluşlar aracı kılınmak suretiyle dağıtmaları yasak olacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar halkın huzurunu bozmamak, taşıt trafiğini engellememek koşuluyla önceden izin alınmaksızın tanıtım yeri ve stand açabilecek. Propaganda için kullanılacak el ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak. Siyasi partiler veya adaylar yapacağı her türlü propagandalarda Türkçe'nin yanı sıra farklı dil veya lehçeler kullanabilecek.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA PROPAGANDA YASAK

1 Ocak 2024'ten itibaren şehir içi veya şehir dışında toplu taşıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava kara, deniz ve raylı sistem taşıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında propaganda içeren her türlü yayın yapılması yasa olacak. Toplu taşıma araçlarına tahsis edilmiş üstü kapalı duraklar ile yolcuların indiği kapalı alanlarda da yasaklar geçerli olacak. İlçe seçim kurulları bu yasakların denetimini gerçekleştirecek. El ilanları dağıtacak kimselerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek. Merkezi bütçe kapsamındaki idareler özel bütçeli idareler il özel idareleri belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve ortakları ile diğer kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.

Kaynak: DHA
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