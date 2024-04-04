YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararın gerekçesini yazacak - Son Dakika
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YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararın gerekçesini yazacak

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti\'li Abdullah Zeydan\'a verilmesine yönelik kararın gerekçesini yazacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararının gerekçesini bugün yazacak. YSK Başkanı Ahmet Yener, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını bildirdi. Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz üzerine, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın 'seçilme yeterliliği olmadığı' gerekçesiyle 'seçilmemiş sayılmasına' ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti. DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.

04.04.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararının gerekçesini bugün yazacak.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurula girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını bildirdi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz üzerine, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararın gerekçesini yazacak - Son Dakika

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