YSK'ya Yeni Üye Seçildi

07.04.2026 14:19
Yargıtay'dan İhsan Kamil Akçadırcı, YSK üyeliğine 180 oyla seçildi. Diğer üye seçim süreci sürüyor.

Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine, Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı seçildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması nedeniyle, Yargıtay ve Danıştay'da seçim süreci başlatılmış, Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine 3 kişi belirlenmişti.

Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyenin belirlenmesi için de 19 Ocak'ta seçimlere başlanmıştı. Bu kapsamda, Yargıtay'da 26 Mart'ta yapılan seçimde 169 oy alan Mehmet Arı, YSK üyeliğine seçilmişti.

Yargıtay Genel Kurulunca bugün yapılan seçimde ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İhsan Kamil Akçadırcı, 180 oy alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.

Yargıtay kontenjanından seçilecek diğer üyenin belirlenmesi için seçim süreci devam edecek.

Yeni üyeler belirlenene kadar eski üyeler görevde

Yargıtay'dan seçilecek diğer üyenin de belirlenmesinin ardından YSK'nin yeni üyeleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yeni adaylar seçilene kadar mevcut üyeler görevini sürdürecek.

Yemin töreninin ardından, görev süresi devam eden üyeler ile yeni seçilen 6 üye arasında YSK başkanı seçimi yapılacak.

Gizli oyla gerçekleştirilecek seçimde en fazla oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkan adayı olabilecek.

Kaynak: AA

