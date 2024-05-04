Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren: Beraber yaşama kültürü kalıcı olacak

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, beraber yaşama kültürünü ayakta tutan toplumların dünyada kalıcı olacağını belirtti.

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin Dornbirn kentinde, Avusturya İslam Federasyonu (AİF) tarafından "17. Avusturya Kültür Fuarı" düzenlendi.

"Avusturya'ya Göçün 60. Yılı" temasıyla düzenlenen fuara, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve YTB Başkanı Eren'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Eren, burada yaptığı konuşmada, YTB'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik hizmetlerini anlattı.

Türkiye'nin yurt dışındaki en kıymetli varlığının sivil toplum kuruluşları (STK) olduğunu belirten Eren, STK'lerle birlikte Avrupa'daki millet varlığının 60. yıla taşındığını dile getirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yurt dışında yaşayan her bir vatandaşını Türkiye'de yaşayan her bir vatandaşından ayırt etmeden politikalar yürütüyor." ifadesini kullanan Eren, YTB'nin yurt dışındaki vatandaşlar için çalıştığını ve onların sesi olduğunu vurguladı.

Avrupa'ya göç eden ilk neslin gayretleri kadar bugünkü 5. neslin çabalarının da önemli olduğuna işaret eden Eren, Avrupa'ya ilk giden Türk işçilerinin, cami bulamamaları nedeniyle gurbetteki ilk bayram namazını kilisede kılmak zorunda kaldığını anlattı. Eren, "O gün verilen mücadele bir bayram namazı kılmak içindi. Bugün ise Avrupa'da sadece camiler değil, okullar, eğitim yuvaları inşa ediliyor ve Türk toplumunun her türlü sorununa Türk STK'leri çözüm bulmaya gayret ediyor." dedi.

Dünyanın zor bir döneme girdiğine dikkati çeken Eren, bu süreçte birbirini daha iyi anlayan ve beraber yaşama kültürünü ayakta tutan toplumların dünyada kalıcı olacağını dile getirdi.

Eren, Avrupa'nın geleceğinde Avrupalı Türklerin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde 28 Mayıs'ta Avusturya'ya göçün 60. yılı kapsamında etkinlik düzenleneceğini de bildiren Eren, davetlilere "nice 60. yıllar" dileğinde bulundu.

Birçok kültürel faaliyetin gerçekleştirildiği fuarda YTB, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik çalışmalarını tanıtıp katılımcıları bilgilendirdiği stant açtı.