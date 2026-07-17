YTB'den 15 Temmuz'un 10. yılında gençlerle demokrasi buluşması - Son Dakika
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YTB'den 15 Temmuz'un 10. yılında gençlerle demokrasi buluşması

YTB\'den 15 Temmuz\'un 10. yılında gençlerle demokrasi buluşması
17.07.2026 09:17
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YTB, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında uluslararası öğrenciler, soydaş gençler ve yurt dışındaki Türk gençlerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getirdi. Program kapsamında fotoğraf sergisi ve panel düzenlendi, milli birlik vurgusu yapıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler, soydaş ve akraba topluluklara mensup gençler ve yurt dışındaki Türk toplumunun genç temsilcilerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya getirdi.

Gençlerin 15 Temmuz'un tarihsel ve toplumsal önemini yerinde kavramaları, milli birlik ruhunu yakından hissetmeleri ve Türkiye'nin demokrasi mücadelesine ilişkin farkındalıklarının güçlendirilmesi amacıyla 14-18 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle "15 Temmuz Demokrasi Yolculuğu: Şehirler ve İzler" programı düzenleniyor.

Program kapsamında yurt dışında yaşayan Türk gençleri, Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler ile soydaş ve akraba topluluklara mensup gençler, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki etkinlik kapsamında, YTB Başkanı Abdulhadi Turus ve yaklaşık 140 katılımcı, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin çektiği, yurt dışında ve soydaş coğrafyalarda düzenlenen 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi protestolarını konu alan "Şehirler ve İzler" fotoğraf sergisini gezdi.

YTB Başkanı Turus, programın açılış konuşmasında, YTB'nin kurulma amacının yurt dışında yaşayan 8 milyonu aşkın Türk vatandaşı, soydaş ve akraba topluluklar ve uluslararası öğrenciler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir demokrasi tarihine sahip olduğunu belirten Turus, 15 Temmuz'da vatandaşların demokrasiyi koruyabilmek için şehit olduğunu dile getirdi.

"15 Temmuz sadece Türkiye sınırları içerisinde yapılmak istenen değil, Türkiye'nin bugünkü, özellikle uluslararası tezlerini yok etmek isteyen bir sistematiğin ürünüydü." ifadelerini kullanan Turus, şehitlere rahmet, gazilere bereketli ömür diledi.

Hitabın ardından "Bir Hilal Uğruna: 10. Yılında 15 Temmuz" başlıklı panel düzenlendi.

Gazeteci ve televizyon programcısı İsmail Halis'in moderatörlüğünü üstlendiği panelde güvenlik politikaları uzmanı ve yazar Mete Yarar, gazeteci-yazar Nedim Şener ile gazeteci ve köşe yazarı Merve Şebnem Oruç konuşmacı olarak yer aldı.

Program, panelin ardından çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YTB'den 15 Temmuz'un 10. yılında gençlerle demokrasi buluşması - Son Dakika

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