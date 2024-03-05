YTB, Mersin\'de Türkmeneli Kış Gençlik Kampı düzenledi

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB), Mersin'de 150 Irak Türkmeni öğrencinin katılımıyla "Türkmeneli Kış Gençlik Kampı" düzenlendi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin'de düzenlenen "Türkmeneli Kış Gençlik Kampı"nda Türk tarihi, uluslararası örgütler ve liderlik gibi tematik seminerler yapıldı.

Irak'ın Musul, Kerkük, Bağdat, Selahaddin, Erbil ve Diyala illeri ile bazı ilçelerinden gençlik kampında bulunan 150 Irak Türkmeni öğrenci, okçuluk, matrak, müzik gibi sportif ve kültürel etkinliklere katıldı.

Irak Türkmeni gençlerin kendi aralarındaki iletişimi ve Türkiye ile müşterek bağlarının güçlendirilmesini amaçlayan YTB, eğitim ve kültür faaliyetlerinde gerçekleştirdiği pek çok çalışma ile dünyanın dört bir yanındaki Türkler başta olmak üzere, soydaş ve akraba topluluklara hizmet götürüyor.

YTB uhdesinde, eğitim desteklerinden kültürel aktivitelere, anma programlarından çeşitli kitap çalışmalarına birçok çalışma yürütülüyor.