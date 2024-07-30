YTB, yabancı öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi - Son Dakika
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YTB, yabancı öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de YTB'den burs alarak okuyup mezun olan yabancı öğrenciler için Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde mezuniyet töreni düzenledi. YTB Başkanı Abdullah Eren, burslarla Türkiye'nin akademik, tarihi ve kültürel birikiminin tüm dünyaya ihraç edildiğini belirtti. Törende konuşan diğer yetkililer de uluslararası öğrencilerin önemine vurgu yaparak başarılar diledi.

30.07.2024 19:28
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de YTB'den burs alarak okuyup mezun olan yabancı öğrenciler için Selçuk Üniversitesinin ev sahipliğinde mezuniyet töreni düzenledi.

Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'ndaki "2024 Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni"nde konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce başvuru alan YTB'nin verdiği burslarla, Türkiye'nin akademik, tarihi ve kültürel birikiminin tüm dünyaya ihraç edildiğini anlattı.

Eren, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin devlet aklının, stratejik aklının müşahhas hale geldiği programlardan bir tanesi Türkiye bursları. YTB başkanlığı 2010 senesinde ihdas edildi. Bu başkanlık Türkiye'nin son 20 yılında dış politikasında ortaya çıkan bir paradigma değişiminin ürünü. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye öncelikle bölgesinde sonra uluslararası sistemde edilgen değil daha etken ve proaktif, kendi tezlerini öne süren ama bunu yaparken de aynı zamanda son 300 yıldır dünyadaki uluslararası nizamı teşkil etmiş Anglosakson Batı dünyasının değerlerini değil, bütün insanlığa hitap edebilecek, ayakları bu topraklara basan bir medeniyet şuuruyla dış politika izlemeye başladı."

YTB'nin 3 ana görevi olduğunu dile getiren Eren, "Aslında biz bir diaspora kurumuyuz. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla ilgilenen bir kurumuz. İkinci olarak sizler hepiniz de bizim gönül coğrafyası diye tabir ettiğimiz coğrafyalardan Türkiye'ye geliyorsunuz. Türkiye, gönül coğrafyasına tarihi kültürel bağlılıkları olan topluluklara yönelik olarak da kültürel faaliyetler yürütüyor. üçüncü ayağı da uluslararası öğrencileri burslandırıyor. Şu anda dünyanın 170 ülkesinden 15 bin uluslararası öğrencimiz Türkiye'de eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

Konya'da 880 yabancı öğrencinin burs alarak eğitimine devam ettiğini aktaran Eren, salonda Konya çevresindeki 12 ilden, 300'de fazla mezun yabancı öğrencinin törene katıldığını belirterek, tüm öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da insani değerlerde ortaklaşmak için değişik ülkelerden gelen insanların ilerde barış ve huzur getirmesi açısından çok önemli olduğunu aktardı.

Özkan, "Bu kardeşlerimiz burada okudular, bu uluslararası misafirlerimiz, bu gönül coğrafyasından gelen misafirlerimiz, her birisi birer gönül elçisi olarak zaten bu kararlılık içinde burada okudular, yarın da iletişim çağında artık, bu iyi insanların ilim erbabı insanların, güzel beldelerde eğitim görmüş insanların, her alandaki dayanışmaları küresel düzeyde de biiznillah sağılıkla bir iklim atmosfer oluşturacaktır." diye konuştu.

Etkinlik sonunda Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan Gazzeli Maysoon Masoud ile yine Selçuk Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Fakültesi'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan Libyalı Mohammed Omar Khalıfah Alashıbi'ye diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Törene Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, AK Parti Konya Milletvekili Selmaz Özboyacı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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