YTÜ Akademisyenleri Gazze\'ye Destek İçin Sessiz Yürüyüş Düzenledi

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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak ve Filistin halkına destek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi.

YTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirilen ve tüm fakültelerdeki akademisyenlerin katıldığı yürüyüş, rektörlük binası önünden başladı.

Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına tepki gösteren akademisyenler, üniversitede bilgiye ve bilime verilen önemin göstergesi olan kampüsteki "Bilgelik Yolu"nda yürüdü.

Filistin'de hayatını kaybeden akademisyenler ve üniversite öğrencilerini temsilen cübbelerini giyen YTÜ akademisyenleri, Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Akademisyenler, yürüyüşün ardından Filistin'in özgürlüğünü temsilen gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.