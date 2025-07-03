YTÜ'lü Öğrencilerden Yerli SİHA: ANKA - Son Dakika
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YTÜ'lü Öğrencilerden Yerli SİHA: ANKA

YTÜ\'lü Öğrencilerden Yerli SİHA: ANKA
03.07.2025 11:21
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YTÜ öğrencileri, yerli SİHA 'ANKA'yı başarıyla uçurdu, projede tüm süreci kendileri yönetti.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) makine mühendisliği öğrencileri, kendi imkanlarıyla tasarlayıp geliştirdiği yüzde 100 yerli ve milli "ANKA" isimli SİHA'yı başarıyla uçurdu.

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Güçlü danışmanlığında, öğrencileri Yusuf Karakaş ve Burak Demirci tarafından bitirme projesi kapsamında 3 ay önce SİHA üretim çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda ekip, kendi imkanlarıyla yüzde yüz yerli ve milli SİHA geliştirdi.

"ANKA" ismi verilen SİHA, 22 Mayıs'ta Hezarfen Havalimanı'ndan başarıyla uçuruldu.

Ayrıca test uçuşunda SİHA'ya yerleştirilen mühimmatı temsil eden faydalı yükler, belirlenen noktalara başarıyla bırakıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Prof. Dr. Güçlü, çalışmanın bitirme tezi kapsamında yürütüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 3 ay önce başlatılan projede öğrencilerle birlikte 0-4 kilogram arası ağırlıkta bir SİHA tasarlamayı planladıklarını belirten Güçlü, "Bu kapsamda boş ağırlığı 2,5 kilogram olan, üzerine 1,5 kilogramlık faydalı yük taşıyabilen toplam 4 kilogram ağırlığında bir hava aracı geliştirildi. Kanat açıklığı yaklaşık 1,5 metre olan bu aracın tüm tasarım, analiz, imalat ve montaj süreçleri öğrencilerimiz tarafından tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi." dedi.

Prof. Dr. Güçlü, SİHA'nın Hezarfan Havalimanı'nda gerçekleştirilen uçuş testlerinde başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, "Uçuş sırasında faydalı yük olarak yerleştirilen, mühimmatı temsil eden 750'şer gramlık 2 parça, belirlenen hedeflere başarıyla bırakıldı. Uçuş sırasında hız ve ivme gibi veriler de toplanarak mühendislik hesaplamalarıyla karşılaştırıldı. Gençlerimiz bu projede yalnızca bir hava aracı uçurmadı, aynı zamanda veri toplayarak analiz yapma ve teori ile pratiği birleştirme fırsatı buldu." diye konuştu.

"Hayalin somut bir şekilde uçtuğunu görmek tüm yorgunluğunuzu alıyor"

Makine Mühendisliği öğrencisi Yusuf Karakaş ise projeye, YTÜ Sigma Havacılık Takımı'nda edindikleri bilgi birikimi ve TEKNOFEST gibi yarışmalardan kazandıkları deneyimlerle başladıklarını anlattı.

Bitirme projesi kapsamında sektör odaklı bir görev konsept belirlediklerini anlatan Karakaş, tasarımdan üretime, yapısal analizlerden montaja kadar her adımda bizzat görev aldıklarını kaydetti.

Karakaş, projeye verdikleri ismin "ANKA" olduğunu vurgulayarak, "İlk uçuş denememiz başarısız oldu. Ancak yılmadan, uykusuz geceler pahasına tüm süreci baştan ele aldık ve yeniden tasarladık. Bu nedenle proje adeta kendi küllerinden doğdu ve biz de ona 'ANKA' ismini verdik. Bir hayalin somut bir şekilde uçtuğunu görmek tüm yorgunluğunuzu alıyor." diye konuştu.

"Uçuşu manuel olarak radyo kontrol kumanda ile gerçekleştirdik"

Öğrenci Burak Demirci de hava aracının uçuş sırasında azami 170-200 metre irtifaya ulaştığını, yaklaşık 22 km/saat uçuşun gerçekleştiğini ifade etti.

Araca entegre edilen sensörlerden veri topladıklarını ve bu verileri teorik hesaplamalarla karşılaştırdıklarını anlatan Demirci, "Uçuşu manuel olarak radyo kontrol kumanda ile gerçekleştirdik. Projenin bir sonraki aşamasında otonom uçuş ve görüntü işleme kabiliyetleri geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Demirci, yerli ve milli imkanlarla, üniversite bünyesinde böyle bir hava aracı geliştirmenin kendileri için gurur verici olduğunun altını çizerek, "Başarısız testlerin ardından vazgeçme aşamasına gelmiştik. Ama azmettik, çalıştık ve sonunda başarıya ulaştık. Emeğimizin karşılığını görmek bizi hem mutlu etti hem de çok heyecanlandırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Teknoloji, Havacılık, Eğitim, Güncel, SİHA, Son Dakika

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