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YTÜ ve Entertech'ten Uluslararası İşbirliği

YTÜ ve Entertech\'ten Uluslararası İşbirliği

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Entertech, Türk girişimcileri uluslararası pazara taşımak için protokol imzaladı.

17.01.2025 17:49
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Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Entertech İstanbul Teknokent, Türk teknoloji girişimcilerini uluslararası pazarlara taşımak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, YTÜ'de gerçekleşen imza töreninde, söz konusu iş birliğini önemsediğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nın "bilim yüzyılı" olmasını arzu ettiğini dile getiren Prof. Dr. Zülfikar, bu tür projelerin arzulanan hedefler için gerekli olduğuna değindi.

Zülfikar, üniversite olarak teknokent çalışmalarına destek verdiklerini, üniversiteler arasındaki güçlü iş birlikleri ile hizmetlerin birleştirilmesinin ve eğitimde birtakım modellerin yakalanmasının "2053" anlayışı için fırsat olduğunu belirterek çok daha iyi hizmetlere ve daha iyi sonuçlara ulaşmayı temenni etti.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, iş birliği ile sağlanan birliktelik dolayısıyla heyecanlı olduğunu söyledi.

Kısa süre önce İstanbul Teknokent olarak Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ofis açtıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Hem İstanbul Üniversitesinin hem İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın akademisyen firmalarını biz bu hızlandırma programı ile Amsterdam vasıtasıyla Avrupa mecrasına taşımıştık. Bu enerjimizle kısa bir zaman sonra da Londra ofisimiz faaliyete geçireceğiz. Biz istedik ki burada tek olmayalım. İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın yanında teknopark alanında önemli bir gücü de yanımızda görmek istedik ve rektörler olarak bir araya gelerek Yıldız Teknopark'ı da bu konuda yurt dışı ofis birlikteliğinde aramıza aldık, bir araya geldik. Bu güç birliğiyle birlikte ben inanıyorum ki teknoparkların gücü Avrupa camiasına, uluslararası piyasalara açılma noktasında ciddi bir enerji ve sinerji oluşturacak. Ben bu girişimin bir başlangıç olduğunu düşünüyorum."

Aydın, bundan sonraki dönemlerde de teknoparklarla çalışmaların devam edeceğini ifade ederek söz konusu birlikteliğin hayırlı olmasını diledi.

"Bu iş birliği büyük ihtimalle ülkemizde ilk olacak"

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise uluslararası alanda girişimcilerin yayılması için devletin sağladığı teşviklerin bulunduğunu vurguladı.

Teknopark bünyesindeki bireysel çalışmaların ciddi maddi külfet oluşturduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Debik, "Birliktelik olduğunda daha hızlı ilerleme durumu söz konusu oluyor. Gerek Sanayi Bakanlığımızın gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu tarz ortaklıkları teşvik ettiğini biliyoruz. Bu iş birliği büyük ihtimalle ülkemizde ilk olacak. Ülkemizin hatırı sayılır üç büyük üniversitesinin teknoparkını burada birleştiriyor olacağız ve yurt dışındaki ofisleri ortak kullanıma açacağız." diye konuştu.

Debik, yurt dışındaki ofislerin bir yandan da üniversitenin mezunlarını bir araya getirme misyonu üstlendiğini kaydetti.

Rektörler, konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

İş işbirliği kapsamında Londra ve Amsterdam'da açılacak Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisleri (UTPO) ve Yurt Dışı Hızlandırıcı Programları ile girişimcilerin küresel pazarlara entegrasyonunun hızlandırılması ve rekabet güçlerinin artırılması hedefliyor.

Kaynak: AA

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