Yük Kamyonu Traktöre Çarptı: 10 Ölü

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YENİ DELHİ, 4 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir yük kamyonunun traktör römorkuna arkadan çarpması sonucunda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza Cuma günü erken saatlerde, Uttar Pradeş'in başkenti Lucknow'un yaklaşık 345 kilometre güneydoğusunda, Mirzapur bölgesindeki G T Yolu üzerinde meydana geldi.

Polis yetkilisi, "Bhadohi bölgesindeki inşaat işinden dönen 13 işçiyi taşıyan traktör römorkuna, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir yük kamyonu arkadan çarptı. Olayda römorkta bulunan 13 kişiden 10'u hayatını kaybetti, üç kişi de hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kazazedelerin Mirzamurad bölgesinde yaşadığı belirtildi.

Polis, kaza nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.