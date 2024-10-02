Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezona Mersin ile Başlıyor - Son Dakika
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezona Mersin ile Başlıyor

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezona Mersin ile Başlıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunun açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mersin Spor Kulübü'nü PAÜ Arena'da ağırlayacak. Başkan Şeniz Doğan, taraftarları maça davet etti.

02.10.2024 10:44  Güncelleme: 10:48
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(DENİZLİ) - Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonunun ilk maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, PAÜ Arena'da Mersin Spor Kulübü'nü ağırlayacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Her maç PAÜ Arena'yı doldurarak takımımıza büyük destek olan taraftarımızı sezonun ilk maçına davet ediyorum" dedi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunu, bu hafta oynanacak maçlar ile başlıyor. Denizli'yi temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket sezonun ilk karşılaşmasına çıkıyor. Yaptığı transferler ile takımı güçlendiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk maçında Mersin Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 4 Ekim Cuma günü saat 19.00'da PAÜ Arena'da oynanacak.

"Güçlü ve güzel başlangıç olsun istiyoruz"

Merkezefendi'nin ve Denizli'nin basketbol takımına her zaman büyük destek olduğunu belirten Başkan Doğan, sezona daha güçlü ve güzel başlayacaklarını söyledi. Başarılı bir sezon geçirmek için çalıştıklarını dile getiren Doğan, "Denizli'mize yaşattığı adrenalin ve heyecan dolu maçları yeni sezonda da izleyeceğiz. Yeni sezonumuz başlıyor ve bu şehrin takımı ilk maçına çıkıyor. Taraftarımız, takımımızın her zaman yanında olan ve onları destekleyen büyük bir aile. Mersin Spor Kulübü'ne karşı mücadele edeceğiz. Her oyuncumuz ve teknik ekibimiz sahada en iyi performansını sergilemek için hazır. Her sezon olduğu gibi 7'den 70'e tüm taraftarımızı tribünleri doldurmaya, son düdük çalana kadar takımımızı desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezona Mersin ile Başlıyor - Son Dakika

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