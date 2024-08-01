Yüksek Askeri Şura Kararıyla 23 General ve Amiral Bir Üst Rütbeye Yükseltildi - Son Dakika
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Yüksek Askeri Şura Kararıyla 23 General ve Amiral Bir Üst Rütbeye Yükseltildi

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

01.08.2024 16:08
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Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı.

Bu kapsamda, 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi, 34 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 455 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

Kararda, 2 generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2024 tarihinden, 29 general ve amiralin de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildiği bildirilen kararda, halen 281 olan general ve amiral sayısının, 30 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 327 olacağı kaydedildi.

30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere;

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Orgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Kadir Yıldız Oramiralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Tevfik Algan ve Gültekin Yaralı Korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiraller Mustafa Kaya ve Yalçın Payal Koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Yaşar Kadıoğlu da Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller İlker Görgülü, Erman Kiraz, Mustafa Köksal, Ferat Vural, Ahmet Gülmüş, Rıfat Dönel, İlhan İstanbullu, Yusuf Diker ve Zeynel Abidin Erginbaş Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Serhat Sözbir, Mehmet Emre Sezenler, Mevlüt Savaş Bilican ve Recep Erdinç Yetkin Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Mete Kuş ve Sadık Uygur Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Söz konusu terfiler, 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinde aileleri ve kendilerine mutluluk ve esenlikler temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bir üst rütbeye yükseltilen general-amiral ve albaylar, görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller ile yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen generallerle ilgili liste, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksek Askeri Şura Kararıyla 23 General ve Amiral Bir Üst Rütbeye Yükseltildi - Son Dakika

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