Yüksek gerilim elektrik akımına kapılan Ahmet Oğul, doku nakilleriyle sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan, ellerini ve ayaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan 4 çocuk babası Ahmet Oğul, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen doku nakilleriyle sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'nın bir köyünde su tesisatçılığı yapan Oğul, damda boru döşediği sırada yakınındaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapıldı.

Kazada ağır yaralanan, elleri ve ayakları yanan 4 çocuk babası Oğul, önce Harran Devlet Hastanesine ardından Şanlıurfa merkezdeki bir hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda oluşan ağır yanıklardan dolayı ellerinin ve ayaklarının ampüte edilmesi riskiyle karşı karşıya kalan Oğul, doku nakillerinde sayılı merkezler arasında bulunan Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurdu.

7 büyük ameliyat geçirdi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki Doç. Dr. Hasan Murat Ergani, Doç. Dr. Burak Yaşar'dan oluşan ekip tarafından tedavi altına alınan Oğul, burada 7 büyük ameliyat geçirdi.

Karın ve bacak bölgesinden alınan dokularla ellerine ve ayaklarına nakil yapılan Oğul, 5 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

"Şu anda yürüyebiliyorum, ellerimde ve parmaklarımda hisler başladı"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Ahmet Oğul, 25 Şubat'ta yüksek gerilim hattına kapılması sonucu ölümden döndüğünü söyledi.

Şanlıurfa'da köyde bir evin çatısına boru döşediği sırada bu kazayı yaşadığını, o esnada ellerinin ve ayaklarının yandığını anlatan Oğul, "O sırada yere düştüm. Dayılarım, akrabalarım hastaneye getirdiler. Harran Hastanesine sonra da Urfa'ya getirdiler. 13 gün bir süreç geçirdim, temizleme ameliyatları yapıldı. Daha sonra 'biz artık bir şey yapamıyoruz son aşamaya geldik' dediler." diye konuştu.

Doktorların, ellerinin ve ayaklarının kesilmesi gerektiğini kendisine söylediğini aktaran Oğul, yaptıkları araştırmalar sonucu Ankara Bilkent Şehir Hastanesine başvurduğunu, buradaki yanık ünitesinde tedavi gördüğünü dile getirdi.

Oğul, "Karnımdan doku nakli yapıldı. Sağ koluma sonra sol koluma, sol bacaktan sağ bacağa... Hocalarımız çok çabaladı. Süreç iyi geçti. Dokular tuttu. Şu anda yürüyebiliyorum. Ellerimde ve parmaklarımda hisler başladı. İnşallah bu süreç daha iyi ilerleyecek." dedi.

"Doku kayıpları vardı"

Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü ise operasyona ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"Hastamız el ve ayak bileklerinden itibaren ciddi anlamda yanmış, doku kayıpları vardı. Fonksiyonel olarak ellerini ve ayaklarını hareket ettiremiyor, yürüyemiyor, ayakta duramıyordu. Herhangi bir hareketini yapamıyor, his, kuvvet ve hareket kaybı bulunuyordu. Çok fazla ameliyat olabileceğini ve başarı şansımızın da düşük olduğunu söyledik. Hasta ve ailesi son derece uyumluydu. Bu konuda da bir irade ve istek gösterdiler. Hepsi birbirinden büyük 7 ameliyat yaptık, tamamı başarılı oldu.

Hastamız şu anda ayakta duruyor, yürüyebiliyor, parmak hareketleri başladı. Birkaç küçük yapacağımız işlem daha var ama ellerini ve bacaklarını kurtarıp, normal bir birey haline getirmek için önemli bir aşama kaydettik. Parmak hareketlerini de istediğimiz şekilde sağladığımız zaman zaten normal bir bireyden farkı kalmayacak."

"Literatüre girecek ender hastalardan birisi"

Prof. Dr. Ünlü, yanık ameliyatlarının son derece zorlu olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir hasta literatürde çok azdır. 4 ekstremitesinin birden aynı anda kurtarılması ve yanıktan sonra gelişen bu olayın tedaviyle ve başarıyla çözülmesi son derece büyük bir iştir. Hasta literatüre girecek ender hastalardan birisi. Küçük çaplı bir mucize gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Küçük çaplı bir literatür araştırması yaptım. Böyle bir vaka göremedim. Türkiye'de böyle bir hasta ve tedavi yöntemine rastlamadık. Bu konuda ilkiz." ifadelerini kullandı.

Bilkent Şehir Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinin, bu alanda Türkiye'nin en büyük cerrahi kliniği olduğunu belirten Ünlü, benzer sorunlar yaşayan hastalara her zaman kapılarının açık olduğunu vurguladı.

"En büyük mutluluğumuz yürümesi ve çocuğunu eliyle sevebilmesi"

Doç. Dr. Hasan Murat Ergani ise "Hastamızın karnından ve her iki uyluğundan aldığımız dokular aracılığıyla hem elin hem ayağın dolaşımını sağladık. Aynı zamanda da orada oluşan açıklığın kapatılmasını amaçladık. Hasta geldiğinde oldukça ümitsizdi, ellerini ve ayaklarını kaybetme ihtimali yüksekti ama hastayla konuşup sabretmesini, biraz zamana ihtiyacı olduğunu ve elimizden gelen her şeyi ekip olarak yapacağımızı söyledik. Sonunda da başarılı olduk. Hastanın şu anda çocuğuyla ve ailesiyle yürüyebilmesi çocuğunu eliyle sevebilmesi bizim en büyük mutluluk kaynağımız." dedi.

Doç. Dr. Burak Yaşar da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniğinde mikrocerrahi ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hastamıza çok başarılı doku nakilleri gerçekleştirdik. Sağlığına da kavuştu. Bu konuda çok mutluyuz." diye konuştu.