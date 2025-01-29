Diyarbakır'da yüksek gerilim hattına takılan güvercin kurtarıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yüksek gerilim elektrik hattına takılan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Mollapolat Mahallesi'nde yüksek gerilim elektrik hattına takılan güvercini gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Güvercin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
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