Yüksek Gerilim Hattında Ekmek Mücadelesi - Son Dakika
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Yüksek Gerilim Hattında Ekmek Mücadelesi

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Muş'ta yüksek gerilim hattında çalışan işçiler, risklerle dolu şartlarda ekmek parası kazanıyor.

19.10.2024 13:49
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Yüksek gerilim hattında ekmek mücadelesi

MUŞ - Muş'ta şehirlerarası elektrik aktarımını sağlayan yüksek gerilim hattında bakım çalışması yürüten işçiler, metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak ekmek mücadelesi veriyor.

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş tarafından şehirlerarası elektrik akımını sağlayan yüksek gerilim hattında örümcek adamı andıran görüntüleri ile dikkat çeken 15 işçi, sabahın ilk ışıklarıyla işbaşı yapıyorlar. Sepetlerin içinde dengede durarak çalışmalarını sürdüren işçiler, her gün birçok riski göze alarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor. Zorlu şartlara rağmen işlerini özveriyle sürdüren işçiler, yüksek gerilim hattının güvenli bir şekilde hizmet vermesi için büyük çaba gösteriyor. İşe başlamadan önce gerekli güvenlik önlemlerini alan işçiler, metrelerce yükseklikteki tel ve direklere kanca ile bağladıkları sepetin içinde riskleri göze alarak yüksek gerilim hattında onarım ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Enerji nakil hattı çalışması yapan firmanın ekip şeflerinden Gürkan Özmen, metrelerce yükseklikte kancaya bağlı sepetin içinde ekmek mücadelesi verdiklerini söyleyerek, "Burada 15 kişilik bir ekip olarak çalışıyoruz. İki gün önce de Ağrı'dan geldik. Orada da 6 günlük bir çalışma yaptık. Şehirlerarası enerjiyi daha aktif hale getirmek, daha verimli elektrik vermek için bu çalışmaları yapıyoruz. Burası düz arazi, burada rüzgar ve buzlanma çok oluyor. Kesintisiz enerji nakli için tellere ağırlık takıyoruz. Vardiya sistemiyle çalışıyoruz, öğlene kadar bir ekip öğleden sonra bir ekip çalışıyoruz. Yoruldukça dinleniyoruz, işimiz zor. Ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimiz bir kancanın ucunda. Önce emniyetimizi alıyoruz sonra çalışıyoruz. Herkes edebildiği kadar çalışmaya çalışıyor. Paramızı helal yoldan kazanmaya çalışıyoruz. Burası düz arazi olduğu için yerden yüksekliği 25-30 metre, bazen dağlık ve vadilerde çalışıyoruz ve yükseklik 60-70 metreyi buluyor. O zaman biraz zor ve korkutucu oluyor. Ama halkımız için çalışıyoruz. Halkımızın daha iyi elektrik alabilmeleri için çalışıyoruz. Yerden 50 metre yükseklikte sepetin için de ekmek mücadelesi veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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