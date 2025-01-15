Yüksek Hızlı Tren İhalesi Tartışmalara Neden Oldu

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(ANKARA) - Rant tartışması yaratan ve muhalefetin "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklaması ile itiraz ettiği Delice (Kırıkkale) - Çorum arasındaki 120 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı ihalesi 75.249.608.232 TL bedel ile Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığına verilmişti. Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen 75 milyarlık ihaleyi alan Yapı Merkezi-YSE Yapı İş Ortaklığı, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile iş sözleşmesini imzaladı.

Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik hızlı tren hattı için 27 Aralık'ta yapılması planlanan ancak tepkiler üzerine 31 Aralık'a ertelenen ihale, Devlet Demiryolları İşletmesi'nde gerçekleştirildi. Pazarlık usulüyle yapılan ihaleye, Yapı Merkezi İnşaat-YSE Yapı iş ortaklığı ile REC Uluslararası İnşaat- Cengiz İnşaat iş ortaklığının teklif sunduğu belirtilmişti.

Edinilen bilgiye göre, "Kırıkkale-Delice-Çorum km: 0+000-120+000 Kesimi Yüksek Standartlı Demir Yolu Yapım İşi" ihalesi sonuçlandı. İhaleyi 75.249.608.232 TL teklifi ile kazanan Yapı Merkezi-YSE Yapı iş ortaklığı ile sözleşme imzalandı. Yaklaşık maliyeti 85.142.058.646 TL olarak belirlenen ihaleye 31 Aralık 2024 tarihinde teklif veren firmalar ve 1. ve 2. oturum teklifleri şöyle olmuştu;

Birinci Oturum - Yapı Merkezi-YSE Yapı: 75.352.689.572 TL

İkinci Oturum - Yapı Merkezi-YSE Yapı: 75.249.608.232 TL

Birinci Oturum - REC Uluslararası İnşaat-Cengiz İnşaat: 84.500.000.000 TL

İkinci Oturum - REC Uluslararası İnşaat-Cengiz İnşaat: 84.500.000.000 TL

CHP'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Adrese teslim dediğimiz Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı İhalesi adrese teslim bitti. Danışıklı dövüşle sadece iki teklif verilen, adrese teslim pazarlık usulüyle ihale edilen, kılıfına uydurulmuş bu ihalede rekabet koşulları oluşmamıştır. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" demişti.