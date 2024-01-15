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Yüksek Karlı Gizli Fon Davası Devam Ediyor

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' olarak bilinen dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra müştekiler ve tanıklar da hazır bulundu. İddianamede, Erzan'ın müştekilere yüksek kar vaadiyle para topladığı ve sahte belgelerle dolandırıcılık yaptığı belirtiliyor. Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi.

Yüksek Karlı Gizli Fon Davası Devam Ediyor
15.01.2024 - 13:05,  Güncelleme: 13:06
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk de katıldı.

Müştekiler Mert Zeydanlı ve Nuray Şengüler ile tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, "tanık" sıfatıyla Semih Kaya da geldi.

Sanık Seçil Erzan'ın savunmasını yaptığı duruşmada, tanıklardan Semih Kaya dinleniyor.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın, bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği, ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi.

Erzan'ın, 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine, 4'ü tutuklu 7 sanık, 20 Kasım 2023'te hakim karşısına çıkmıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

İkinci duruşmada da tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın 15 Ocak'a ertelenmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA
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Seçil Erzan, Ali Yörük, İstanbul, Dolandırıcılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Karlı Gizli Fon Davası Devam Ediyor - Son Dakika


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